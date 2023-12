Les digital natives : les maîtres incontestés d'Internet dans le monde de l'éducation ?

La familiarité innée avec les technologies :

La capacité à trouver et analyser l'information :

L'apprentissage autonome grâce à Internet :

Dans le monde en constante évolution des technologies de l'information et de la communication, les digital natives ont toujours été considérés comme des experts en matière d'utilisation d'Internet. Mais qu'en est-il de leur capacité à maîtriser cet outil indispensable dans le cadre de leur éducation ? Est-il réellement vrai que les jeunes générations surpassent les anciennes en termes de compétences numériques dans le monde scolaire ? Dans cet article, nous allons explorer cette question et examiner si les digital natives sont vraiment les maîtres incontestés d'Internet dans le domaine de l'éducation.Avec l'avènement des technologies numériques, les salles de classe s'adaptent progressivement pour intégrer les nouvelles perspectives pédagogiques. Les digital natives sont nés et ont grandi avec ces outils en ligne qui font désormais partie de leur quotidien : internet, microsoft , facebook, google, instagram.... Ils sont souvent plus à l'aise lorsqu'il s'agit d'utiliser des outils numériques tels que les ordinateurs, les smartphones et les tablettes pour leurs travaux scolaires.Les digital natives ont grandi avec Internet, ce qui leur confère une certaine aisance lors de leur utilisation. Ils sont plus enclins à explorer et à exploiter pleinement les ressources disponibles en ligne pour acquérir des connaissances supplémentaires. Que ce soit pour des recherches, des projets collaboratifs ou des activités d'apprentissage interactives, ils savent comment tirer parti de ces outils.En raison de leur exposition précoce aux technologies numériques, les digital natives ont souvent développé des compétences pour filtrer, analyser et comprendre l'information trouvée sur Internet. Ils sont plus avertis en matière de discernement et de vérification des sources d'informations, ce qui les rend plus aptes à se prémunir contre les fausses nouvelles ou les informations erronées. Par contre ils subiraient de plein fouet le syndrôme du Continuous partial attention : l'incapacité de se concentrer sur la duréeL'accessibilité des ressources en ligne permet aux digital natives d'explorer des sujets qui les intéressent personnellement, et d'apprendre à leur rythme. Ils peuvent trouver des tutoriels vidéo, des cours en ligne ou des livres numériques pour approfondir leurs connaissances sur des sujets spécifiques. Cette autonomie dans leur apprentissage peut être un avantage précieux dans le monde de l'éducation.Bien que les digital natives semblent avoir une longueur d'avance sur Internet par rapport aux générations précédentes, il est important de noter que tous les élèves ne sont pas nécessairement des experts en technologie. Les enseignants et les professionnels de l'éducation doivent trouver un équilibre entre l'utilisation des outils numériques pour améliorer le processus d'apprentissage, tout en veillant à ce que ceux qui ne maîtrisent pas encore ces compétences ne soient pas laissés pour compte. Les digital natives peuvent apporter un nouvel élan à l'éducation, mais il est essentiel de les guider et de les soutenir dans leur utilisation d'Internet comme outil éducatif.